Brescia, interesse per Visconti. E Poeta ringrazia sui social

Stando a quanto riferito alla redazione di Bresciaoggi, tra i possibili rinforzi per la Germani Brescia 2025/26 ci sarà Riccardo Visconti, retrocesso con Granada in Spagna ma on buone media statistiche e impatto nelle 10 partite giocate in ACB (9 punti e 2.7 rimbalzi in oltre 18'). Nel frattempo, dopo esser stato omaggiato dai biancoblu, è toccato a Giuseppe Poeta ricambiare, tramite un post sul proprio profilo Instagram: "GRAZIE BRESCIA!!! È stato un sogno ad occhi aperti, una favola a lieto fine, qualcosa che è difficile anche solo spiegare. È stato tutto così bello da non sembrare vero. È riduttivo parlare della finale scudetto,parlo di tutto ciò che è stato per me il mio ultimo anno di vita, parlo di voi bresciani e della vostra splendida città, di come mi avete accolto, amato e supportato. Ci sono treni che non puoi non prendere, e questo è uno di quelli. Ci salgo GRAZIE A VOI e ve ne sarò sempre grato. Ricordatevi le cose belle non finiscono restano nel cuore di chi le ha vissute".