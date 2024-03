Virtus, Pasquetta in campo con Pistoia: obiettivo primo posto

IL POSTICIPO

Bologna riceve l'Estra nell'ultima gara del venticinquesimo turno. Banchi cerca la diciottesima vittoria per agganciare la capolista Brescia

© IPA L'ultimo doppio turno di Eurolega ha consegnato al campionato una Virtus Bologna ferita per i ko con Stella Rossa e Panathinaikos, ma con la qualificazione aritmetica alla post season. E con una buona dose di autostima dopo la rimonta sfiorata contro lo squadrone di Ataman, capace di violare la Virtus Segafredo Arena solo allo scadere.

Prima di rimettere la testa sulla competizione europea (venerdì è in programma il derby italiano con Milano), Luca Banchi ha passato la domenica di Pasqua a studiare l'Estra, avversario di domani sera della sua Virtus (palla a due alle 20) che sarà ancora senza l'infortunato Cordinier: “Pistoia ha saputo confermarsi rivelazione di questa stagione, centrando con largo anticipo i suoi obiettivi stagionali e mostrando una chiara identità di gioco, testimoniata dall’equilibrio di rendimento sia nelle gare casalinghe che quelle in trasferta. Il nostro compito principale sarà quello di giocare una gara attenta con l’obiettivo di limitare il loro talento realizzativo e l’imprevedibilità di quintetti estremamente versatili".

© IPA

Dall'altra parte Pistoia ha l'obiettivo di cancellare l'ultimo negativo match di campionato con Treviso al Pala Carrara. Sarà una prima volta per il team toscano sul parquet bolognese e per l'occasione si muoveranno in 400 dalla Toscana per sostenere la squadra di coach Brienza che ha così presentato l'incontro: “Ci aspetta una partita tostissima contro una squadra super. Vanno fatti dei complimenti incredibili a coach Banchi, a tutta la squadra e al club perché stanno facendo una stagione pazzesca. E anche la partita col Panathinaikos, al netto del risultato finale, è stata l’ennesima dimostrazione sull’identità di gioco che hanno e che gli sta consentendo di fare una stagione di altissimo livello".