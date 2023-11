Eurolega: la Virtus crolla nell'ultimo quarto, all'Oaka esulta il Panathinaikos

eurolega

I greci dominano nell'ultimo periodo e risolvono un match equilibrato col parziale di 28-13: le V nere vanno ko col punteggio di 90-76, terzo ko europeo per Banchi

© instagram Non bastano una prova di grande carattere e un sontuoso Belinelli (20) alla Virtus Segafredo Bologna, che esce sconfitta dalla trasferta all'Oaka. In Grecia esulta il Panathinaikos, che vince 90-76 con un grande quarto conclusivo (28-13) e infligge il terzo ko in Eurolega a Luca Banchi. Decisiva la grande prova di Mitoglou, top-scorer ed Mvp della sfida con 24 punti, per regalare la 200a vittoria in Eurolega ad Ergin Ataman.

Non riesce l'impresa in Grecia alla Virtus Bologna che, dopo essersi portata avanti nel terzo quarto, crolla nell'ultimo periodo e viene sconfitta all'Oaka dal Panathinaikos di Ergin Ataman: finisce 90-76 per i greci, che risalgono la classifica. L'avvio è ottimo per la formazione virtussina, che si porta subito sul 4-0 con gli ispirati Dunston e Shengelia, rispondendo colpo su colpo ai rivali. Il Panathinaikos dilaga con Balcerowski e Nunn a metà tempo, volando sul 16-11, poi è Mitoglou ad entrare in gara e firmare il 21-15 che chiude il primo periodo. Nel secondo quarto Abass e Smith tengono in gioco la Virtus, che però scivola indietro fino al -8 per colpa di uno scatenato Mitoglou. Belinelli accorcia con la tripla e riporta sotto i suoi fino al 45-42 con cui si va al riposo. Il terzo quarto è quello del sorpasso virtussino, firmato dai cinque punti di Belinelli che valgono il 48-47. Il Pana reagisce, ma viene ricacciato indietro da Shengelia e dalla leggenda azzurra, che firmano il +4 sul 63-59. La tripla di Vildeza nei secondi finali ravviva i rivali, ma nell'ultimo quarto scatta nuovamente con veemenza la formazione di Luca Banchi, che si porta fino al 67-62. Qui inizia un blackout di cinque minuti per i virtussini, che si fanno sfuggire dalle mani la partita: il Pana è implacabile con Sloukas e Lessort e si porta fino al +10 (80-70), rifinito nel finale da un sontuoso Mitoglou, che chiuderà con 24 punti e da Mvp. A nulla servono gli ultimi sussulti di Shengelia, con Grant a firmare il 90-76 che chiude la sfida. Cade la Virtus, che dovrebbe mantenere la top-4 dell'Eurolega con uno score di sei vittorie e tre ko, ma vede riavvicinarsi il gruppone. Non bastano le super-prove di Belinelli (20) e Shengelia (17) contro un grande Panathinaikos, che regala la 200a vittoria in Eurolega ad Ataman e risale la classifica (5-4).

IL TABELLINO

PANATHINAIKOS-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (21-15, 45-42, 62-63)

PANATHINAIKOS - Balcerowski 10 (3/4 da 2, 0/1 da 3, 4/4 tl), Grant 7 (0/2, 1/3, 4/4 tl), Nunn 11 (4/8, 0/3, 3/3 tl), Grigonis 6 (1/3, 1/1, 1/1 tl), Mitoglou 24 (6/7, 3/6, 3/3 tl), Kalaitzakis, Vildoza 11 (1/3, 2/6, 3/4 tl), Sloukas 11 (3/5, 0/3, 5/5 tl), Lessort 10 (4/5 da 2, 2/3 tl), K. Antetokounmpo (0/1 da 2), Mantzoukas (0/1 da 3). N.e. Guy All. Ergin Ataman.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Cordinier 2 (1/2, 0/2), Belinelli 20 (2/3, 5/10, 1/2 tl), Shengelia 17 (8/13, 0/3, 1/2 tl), Hackett 7 (2/2, 0/1, 3/3 tl), Dunston 6 (3/5 da 2, 0/3 tl), Lundberg 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Pajola 7 (1/2, 1/5, 2/2 tl), Smith 6 (1/4, 1/2, 1/2 tl), Dobric (0/1, 0/1), Cacok 2 (1/2 da 2), Abass 4 (2/2, 0/2). N.e. Mascolo. All. Banchi.

Vedi anche Basket Eurolega: l'Olimpia torna a sorridere, Anadolu Efes ko al Forum