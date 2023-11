Eurolega: l'Olimpia torna a sorridere, Anadolu Efes ko al Forum

EUROLEGA

Milano vince 92-76 contro i turchi e centra il terzo successo nella competizione: decisivo Shields, Messina respira

Eurolega, il film di Olimpia Milano-Anadolu Efes





























1 di 16 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Olimpia Milano torna a sorridere in Eurolega e batte 92-76 l'Anadolu Efes nella nona giornata. Dopo tre quarti equilibrati (63-61 a dieci minuti dalla fine), decidono un favoloso ultimo periodo (29-15) e uno scatenato Shavon Shields, autore di 18 punti ma aiutato anche da Hall (15), Mirotic (14), Melli (13) e Lo (11). Sono tre successi e sei sconfitte per la formazione di Ettore Messina, quinto ko invece per i turchi.

Vittoria importante più dal punto di vista del morale che della classifica per Milano e per Messina, che superano 92-76 l'Anadolu Efes e rendono meno amaro il bilancio fin qui della campagna in Eurolega. Il match del Forum è equilibrato e a dimostrarlo è il 19-18 dei primi 10 minuti. Il primo, vero allungo dell'Olimpia arriva nel secondo periodo, quando si passa dal 19-20 al 27-20. Il massimo vantaggio dei padroni di casa è il +9 (36-27), ma all'intervallo lungo la formazione di Messina è avanti 43-39. Nel terzo, sembrano venire fuori le incertezze dei padroni di casa, soprattutto quando i turchi passano dal 56-53 al 61-58. Negli ultimi secondi, però, emerge un sontuoso Shavon Shields, che prima con una tripla poi con un canestro sulla sirena realizza i cinque punti che regalano ai suoi il vantaggio di un possesso (63-61) a dieci minuti dalla fine.

Ad inizio dell'ultimo quarto arriva l'allungo decisivo, firmato ancora da Shields e da Tonut: 70-62 e timeout forzato per Can. L'interruzione non aiuta gli ospiti, perché Devon Hall si scatena e regala per la prima volta il +10 (75-65) ai suoi. L'Efes prova a riavvicinarsi, ma l'Olimpia scappa definitivamente via a pochi minuti dalla fine e chiude addirittura sul +16: finisce 92-76 con cinque giocatori in doppia cifra. Il migliore è Shields autore di 18 punti, seguito da Hall (15), Mirotic (14), Melli (13) e Lo (11). Menzione d'onore per Kyle Hines, che festeggia al meglio le 400 presenze in Eurolega. Una vittoria che dà ampio respiro a Messina, che sale a 3-6 di record dopo nove giornate: ad una sola vittoria di distanza c'è proprio l'Efes, a 4-5.

© IPA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ANADOLU EFES ISTANBUL 92-76

(19-18, 43-39, 63-61)

EA7 Emporio Armani Milano - Lo 11 (1/4 da 2, 3/5 da 3), Melli 14 (3/4 da 3, 4/4 tl), Shields 18 (4/4, 3/6, 1/2 tl), Mirotic 14 (5/8 da 2, 4/6 tl), Voigtmann 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Poythress 6 (3/3 da 2), Bortolani 0, Tonut 8 (1/1 da 2, 2/2 da 3), Ricci 0, Flaccadori 0, Hall 15 (4/5, 1/2, 4/5 tl), Hines 2 (1/2 da 2). All.: Messina

Anadolu Efes Istanbul - Larkin 13 (2/3 da 2, 2/7 da 3, 3/3 tl), Clyburn 18 (5/8, 1/5, 5/7 tl), Thompson 17 (5/6, 1/4, 4/4 tl), Willis 8 (1/2 da 2, 2/3 da 3), Zicic 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Beaubois 5 (1/2 da 2, 1/5 da 3), Osmai 2 (1/2), Yilmaz 0, Jones 8 (3/5 da 2, 2/3 tl). N.e.: Gazi, Yildizli, Hollatz. All.: Can