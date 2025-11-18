Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROLEGA

Virtus-Maccabi, Lepore lancia l'allarme: "Rischi altissimi: la partita va spostata"

Il sindaco di Bologna preoccupato per la gestione dell'ordine pubblico con l'arrivo degli israeliani (e le relative manifestazioni di protesta) in città

18 Nov 2025 - 17:37

Dopo il calcio anche il basket viene toccato dal conflitto israelo-palestinese. Dopo le polemiche per la partita disputata dalla nazionale di calcio italiana a Udine contro Israele, ora a fare discutere è l'Eurolega e l'arrivo del Maccabi Tel Aviv a Bologna per la partita, in programma venerdì 21 novembre, contro la Virtus: "Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi". Così, in una nota, il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore. "Siamo ancora in tempo per spostare la partita ad altra data e altro luogo. Chiedo al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti". 

Leggi anche

Zuares, federcalcio Israele: "Chi chiede la nostra esclusione dimentica il 7 ottobre"

Nell'esprimere la propria contrarietà a far disputare la gara di Eurolega di basket tra le Vu Nere bolognesi e il club israeliano, Lepore sottolinea di avere appreso "oggi, inoltre, che si vuole pure addebitare una parte importante dei costi della gestione dell'ordine pubblico al Comune di Bologna, al momento stimati in quasi 200mila euro, che includono quelli che si avranno probabilmente a seguito delle manifestazioni previste attorno alla partita in pieno centro storico e i costi per il fermo di vari cantieri pubblici".

Leggi anche

Udine blindata: preoccupa l'ordine pubblico, cecchini sui tetti dello stadio

Quindi, attacca ancora il sindaco emiliano "trovo questa situazione totalmente inaccettabile e irrispettosa per la città di Bologna. Dalla rete apprendiamo che saranno presenti a Bologna probabilmente almeno 5-10 mila manifestanti da tutta Italia e oltre. Immagino che le forze dell'ordine saranno mobilitate in modo straordinario a seguito della scelta del Viminale di giocare la partita in queste condizioni, nonostante - conclude Lepore - le valutazioni e le richieste espresse dal Comune in sede di Comitato per l'ordine pubblico nei giorni scorsi".

virtus bologna
eurolega
maccabi tel aviv
isreale
bologna
matteo lepore
ordine pubblico

Ultimi video

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

I più visti di Basket

Brescia si conferma capolista, Trapani vince il big match con Milano

Assalto dopo Rieti-Pistoia: la Sebastiani torna a giocare a porte aperte

Serie A: Tortona aggancia la vetta, Cremona stacca Trieste

Splendida Olimpia Milano: battuto 88-87 l'Olympiacos, Virtus ko a Barcellona

Virtus-Maccabi, Lepore lancia l'allarme: "Rischi altissimi: la partita va spostata"

Bologna batte Treviso nel posticipo e riaggancia Brescia in vetta

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico