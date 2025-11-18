Virtus-Maccabi, Lepore lancia l'allarme: "Rischi altissimi: la partita va spostata"

Dopo il calcio anche il basket viene toccato dal conflitto israelo-palestinese. Dopo le polemiche per la partita disputata dalla nazionale di calcio italiana a Udine contro Israele, ora a fare discutere è l'Eurolega e l'arrivo del Maccabi Tel Aviv a Bologna per la partita, in programma venerdì 21 novembre, contro la Virtus: "Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi". Così, in una nota, il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore. "Siamo ancora in tempo per spostare la partita ad altra data e altro luogo. Chiedo al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti".