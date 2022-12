Eurolega, la Virtus vince ancora: Belinelli schianta il Fenerbahce 92-88

BASKET EUROLEGA

Testa a testa alla Segafredo Arena, ma l’ex NBA trascina i bolognesi al secondo successo in tre partite

© ipp Termina 92-88 tra Virtus Bologna e Fenerbahce, gara valida per la 16esima di Eurolega. Dopo tre quarti punto a punto (23-25, 23-21, 19-22), è Marco Belinelli a piazzare punti pesanti (16 in tutto). La Virtus vola così a 7 vittorie, supera l’Olimpia Milano e ora è 13esima in classifica. Sconfitta pesante per il Fenerbahce, che resta fermo al quarto posto (10 successi). Motley il migliore in campo per i turchi con 26 punti e 8 rimbalzi.

La Virtus Bologna vince contro il Fenerbahce 92-88 e sale a 7 vittorie in Eurolega. La 16esima giornata della massima competizione cestistica del Vecchio Continente sorride ai padroni di casa che fanno esultare la Segafredo Arena dopo tre quarti giocati al cardiopalma. I primi 10 minuti vanno ai turchi (23-25), ma un eccellente Teodosic (9 punti) tiene in vita i bolognesi, che lanciano in campo Marco Belinelli. I due quintetti arrivano all’intervallo sul parziale di 46-46, risultato eloquente per comprendere il grande equilibrio visto sul parquet. Montagne russe anche nel terzo periodo, che termina 65-68, con l’ex NBA di San Giovanni Persiceto che inizia a macinare canestri su canestri. Gli ultimi 10 minuti vedono la Virtus prendere in mano il pallino del gioco, con Belinelli che piazza due triple, 18 punti e 2 rimbalzi, fondamentali per il secondo successo in tre gare degli italiani. Oltre Belinelli, da segnalare anche la grande prestazione al servizio dei compagni di Nico Mannion, autore di ben 26 assist in totale. La Virtus aggancia l’Olimpia Milano. Mentre il ko lascia l’amaro in bocca al Fenerbahce, che si deve accontentare di rimanere al quarto posto a 10 vittorie totali. MVP alla Segafredo Arena, Jonathan Motley con 26 punti e 8 rimbalzi.