Pistoia, Paschall: "Volevo ritirarmi, vi considererò una seconda casa"

Attraverso i propri profili social, l'ala grande/centro dell'Estra ha commentato così la sua stagione toscana: "Che stagione... Voglio solo ringraziare tutti i miei amici e la mia famiglia che mi hanno sostenuto in questi due anni difficili! A un certo punto volevo ritirarmi! Sono contento di non averlo fatto! Sono riuscito a superare questa stagione! Voglio anche ringraziare tutte le persone di Pistoia che mi hanno sostenuto in questo anno! Mi avete fatto tornare ad amare il basket! Apprezzo e amo la città e considererò Pistoia una seconda casa per me! Devo anche ringraziare i miei compagni di squadra per avermi spronato e cercato di mantenere il sorriso sul mio volto anche nei momenti bui! I miei fratelli per sempre! Ci aspetta una grande estate! Il viaggio continua!"