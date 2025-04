Sassari, Vincini: "Giocare ogni partita come se fosse una finale"

Riportate da PianetaBasket, queste le parole di Luca Vincini (centro Dinamo Sassari) in previsione della sfida a Varese (sabato, ore 18): "Cercheremo di giocare ogni partita come se fosse una finale: fino a quando la matematica non dice che siamo fuori dal discorso playoff, lotteremo strenuamente. È il modo per dare tutto e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Minutaggio (13.7 minuti di media in 17 gare giocate di LBA in stagione)? Non mi aspettavo sinceramente di essere a questo punto già quest’anno, sono felice ma convinto che debba continuare a lavorare duramente ogni giorno".