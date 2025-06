Virtus, triennale per Luca Vildoza

Con queste parole le Vu Nere accolgono il 29enne argentino, nuovo proprietario della cabina di regia di coach Ivanovic: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Luca Vildoza. Le prime dichiarazioni di Vildoza con la canotta delle V Nere: “Sono felice di essere un nuovo giocatore di Virtus Bologna e di entrare a far parte di questa famiglia! Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo incitato dai tifosi! Ci vediamo presto e Forza Virtus!”. Le dichiarazioni del Direttore Generale Paolo Ronci: “Diamo il benvenuto a Luca con orgoglio ed entusiasmo. E’ un giocatore di talento, esperienza, mentalità vincente e che ha già lavorato e vinto con Coach Ivanovic”.