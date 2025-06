Cremona, in ala arriva Giovanni Veronesi

La Vanoli Basket Cremona è lieta di annunciare l'arrivo di Giovanni Veronesi, ala piccola classe 1998, che farà parte del roster di coach Gigi Brotto per la stagione 2025/2026. «Tornare a Cremona per me è come tornare a casa. Sono molto legato alla città, per anni ho fatto parte del Team Libidine di 3x3 e ho davvero tantissimi amici. Ho anche già giocato al PalaRadi per 2 stagioni in Serie B e in panchina c'era proprio Gigi Brotto: appena mi ha chiamato non ho avuto dubbi, mi ha presentato il progetto e la mia decisione è stata facile»



Nato a Brescia il 21 marzo 1998, 197 cm per 100 kg, Giovanni è alla sua seconda stagione nella massima serie dopo l'esperienza dello scorso anno nelle file della Dinamo Sassari. Esordisce in Serie A con la Pallacanestro Brescia nella stagione 2017/2018, poi prosegue la gavetta in Serie B alla Juvi Cremona e alla Fortitudo Agrigento - con cui esordisce in A2 - prima di approdare a Latina. L'anno successivo il trasferimento a Mantova e poi alla Assigeco Piacenza, dove ha registrato 16.3 punti a partita con il 39% da 3 punti in circa 25 minuti di media.



La sua prima stagione in Serie A da protagonista si è svolta con la maglia della Dinamo Sassari, con cui Giovanni ha conquistato il 10° posto in campionato, ha disputato il terzo turno preliminare di Champions League e ha raggiunto il secondo turno di FIBA Europe Cup. In Serie A, ha registrato 5.6 punti in 17.5 minuti di media. «Cremona è stata il palcoscenico dove tutto è iniziato. Adesso è arrivato il momento di confermarsi»

Andrea Conti, General Manager Vanoli Basket Cremona: «Giovanni è il primo tassello di questo nuovo progetto Vanoli. È un giocatore con grande intensità fisica e qualità morali. Vogliamo creare una squadra determinata, con tanta energia e dalle forti motivazioni personali: per questo abbiamo scelto Giovanni Veronesi e così stiamo costruendo la Vanoli Basket Cremona 2025/2026".