Virtus in viaggio, c'è il Real Madrid. Banchi: "Sfida dal fascino particolare"

Il successo contro Maccabi ha riportato un pò di sereno in casa Segafredo che viaggia verso Madrid col roster al completo a eccezione di Devontae Cacok. “La gara contro il Real Madrid - argomenta Luca Banchi - ha sempre un fascino particolare, dovendo affrontare una squadra capace, negli ultimi tre anni, di centrare altrettante finali di Eurolega. Nonostante le iniziali difficoltà, frutto principalmente di infortuni, hanno un rendimento casalingo di altissimo livello che li rende tuttora imbattuti e che ci obbligherà a una gara di grande spessore per riuscire a competere contro un avversario di tale blasone. Cercheremo di prepararci con cura per riuscire ad arginare le loro fonti principali di gioco e sfruttare al meglio gioco in transizione e circolazione di palla.”