Virtus, col Baskonia servono nuovi trascinatori: Clyburn e Shengelia sono out

Senza i suoi primi violini la Virtus dovrà trovare altri protagonisti, su entrambi i lati del campo. Raijon Tucker, in netta ripresa nelle ultime partite, è tra i più attesi: “Mi aspetto una partita dura, sappiamo come è andata poco tempo fa la partita di andata, con il canestro di Will e anche per questo sarà tosta. Ovviamente siamo un po’ in emergenza ma questo non ci deve condizionare nel voler vincere la partita. Dovremo giocare in maniera dura e concentrata, mettendo attenzione sui piccoli dettagli”.