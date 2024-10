Virtus, con Milano l'occasione per svoltare. Banchi: "Emergenza infortuni? Uno stimolo"

Ci sono partite che sembrano fatte apposta per cambiare il verso di una stagione. Per la Virtus Bologna il derby di Eurolega in casa dell'EA7 assomiglia tanto a una di queste. Dopo il blitz di Belgrado, contro il Bayern Monaco è arrivata una sconfitta last minute che brucia tantissimo e impedisce alla squadra di Luca Banchi di considerarsi fuori dal tunnel dopo l'avvio choc (4 sconfitte nelle prime 4 giornate).