Santo Stefano con Milano-Olympiacos: il Forum è sold out

Dopo la fantastica serie di 8 successi in 9 partite, la marcia dell'Armani ha subito un brusco stop nelle ultime due giornate del girone di andata, con la torrenziale sconfitta di Oaka col Panathinaikos e quella che fa ancor più male al Forum contro il Bayern Monaco. Gara, quella persa di un solo punto coi tedeschi, che ha lasciato in eredità anche l'ennesimo stop stagionale per Josh Nebo che starà nuovamente fuori "per mesi, non settimane", come annunciato da Ettore Messina dopo la vittoria in LBA con Trapani.