Olimpia-Bayern, sfida tra i migliori attacchi. Bolmaro e Nebo in campo?

E per Ettore Messina potrebbero esserci due importanti novità nei 12 che andranno a roster nel ventesimo faccia a faccia contro i tedeschi: “Abbiamo avuto un giorno in più del solito per recuperare energie e capire se Leandro Bolmaro e Josh Nebo potranno aiutarci in questa partita con il Bayern. Eravamo molto contenti dopo la vittoria di Barcellona e ovviamente non siamo contenti di quello che è successo ad Atene. Ma questa è una stagione molto lunga e complessa, per cui dobbiamo solo guardare a questa partita in cui affronteremo una squadra che ha un attacco eccellente, equilibrata e ben organizzata da coach Herbert. Siamo anche felici di rivedere due giocatori speciali, Shabazz Napier e Johannes Voigtmann, che con noi sono stati protagonisti di due scudetti”.