Milano in casa dell'Efes di Banchi, Messina: "Coesione contro l'emergenza"

Inizia il momento decisivo per la corsa a un posto al sole per la post season di Eurolega e per l'Olimpia Milano non parte sotto i migliori auspici. La situazione infortuni in casa EA7 è tremendamente seria, come ha sottolineato Ettore Messina dopo la sconfitta di Venezia in LBA, costata gli stop di Mirotic, LeDay e Bolmaro. Se per gli ultimi due l'allarme pare rientrato, per il fuoriclasse montenegrino la diagnosi parla di almeno due settimane di sosta forzata prima di una rivalutazione.