Come trasmesso dai canali ufficiali di LBA, Giovanni Veronesi (Banco di Sardegna Sassari) ha ottenuto la palma di miglior italiano del 9° turno superando nelle votazioni Bruno Mascolo (NutriBullet Treviso) e Andrea Pecchia (Dolomiti Energia Trentino). Per l'ala di Sassari, classe '98 di Brescia ed esordiente in Serie A, contro Trieste sono stati 35' sul parquet, 24 punti, 6/11 da 3, 3 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero, 1 stoppata, 25 di valutazione.