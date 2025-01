Venezia, Wheatle: "Contro Gerusalemme una partita molto intensa"

Carl Wheatle: "Sicuramente sarà una gara molto importante per noi, sappiamo che in questo momento dell'Eurocup ogni partita diventa fondamentale per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci per la seconda fase, i playoff, e sappiamo che Jerusalem è in una situazione simile alla nostra, con una vittoria in più. Sarà dunque una partita molto intensa contro una squadra che ha tanti punti nelle mani e ottimi realizzatori. Noi dobbiamo puntare sempre sulla nostra difesa e cercare di essere fluidi in attacco, muovendo bene la palla come contro Milano".