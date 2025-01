Venezia, Spahija: "Volevamo riscattarci dopo la gara con Cluj"

Così Neven Spahija dopo il successo di Venezia su Milano: "Congratulazioni alla squadra e allo staff tecnico, vittoria molto importante. Prima della partita abbiamo detto che volevamo riscattarci dopo Cluj. Milano fisicamente non è riuscita a giocare l'ultimo quarto, si vede che arrivava da un doppio impegno in EuroLeague in settimana. Ha avuto qualche infortunio nel finale. Nelle ultime sette abbiamo vinto sei volte. Mi dispiace soprattutto per il primo quarto con Cluj, ma questo è lo sport. Più importante è la reazione della squadra".