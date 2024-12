Venezia, Spahija: "Vittoria molto importante, lottata fino alla fine"

Questo il commento a fine partita di coach Neven Spahija: "Sono tornato a Trieste dopo tanto tempo e sono molto contento di aver giocato in un'atmosfera così bella, con tanto pubblico. Complimenti alla nostra squadra per questa vittoria molto importante, in un momento in cui abbiamo tanti problemi. Vincere a Trieste non è facile perché hanno un talento offensivo pazzesco con tanti punti da tre nelle mani, non è facile difendere contro di loro. Abbiamo avuto ancora "up & down", ma abbiamo lottato fino alla fine, riuscendo a trovare il quintetto giusto per vincere. Quando vinci una partita punto a punto ogni momento della gara risulta importante. Noi siamo nelle prime tre squadre difensive e a rimbalzo in Italia, il nostro problema riguarda i tanti infortuni nelle guardie e l'impossibilità di giocare, quasi mai, insieme. Con una rotazione più ampia potremmo segnare qualche punto in più, non si può sempre vincere solo con la difesa".