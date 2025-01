Venezia, Spahija: "52 punti nel primo tempo non sembrava realistico"

A pochi minuti dall'aver battuto la capolista di EuroCup Valencia (81-74), nella sala stampa del Taliercio si è presentato il coach della Reyer Venezia, Neven Spahija: "Mi voglio congratulare per questa vittoria e questo sforzo con i miei giocatori. Abbiamo segnato 52 punti nel primo tempo, qualcosa che sembrava non realistico contro questa squadra, e lo abbiamo fatto. Non potevo chiedere di meglio. Sapevamo quanto sarebbe stata dura fisicamente, ma la nostra squadra ha risposto a tutto. Nel secondo tempo siamo calati un po' perché non è facile giocare contro di loro. Cosa è cambiato dalle ultime sconfitte? Non è successo niente di particolare. Questa settimana senza Europa ci ha aiutato tanto per allenarci. Uno dei problemi più grandi di questa stagione è che c'è mancanza di allenamenti. Tanti viaggi, tante partite, poco tempo. Però penso che la scorsa settimana ci ha aiutato tanto. Ora recuperiamo, ci aspetta una partita molto simile nel weekend (Venezia-Trapani, domenica 5, ore 18.15)".