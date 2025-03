Venezia, Spahija: "È una rimonta lunga e ogni partita rappresenta davvero una finale"

Neven Spahija: "Domenica ci attende un'altra partita complicata contro una squadra di livello altissimo che ultimamente vince sempre. Tatticamente Tortona è molto forte, in difesa e in attacco, ed è sempre ben preparata. Giocano con tanto pace e sono molto bravi a rimbalzo offensivo, sono coperti con due giocatori in tutte le posizioni. Noi non vogliamo fermarci e proseguire nella nostra strada, è una rimonta lunga e ogni partita rappresenta davvero una finale, siamo preparati. Sappiamo che sarà una partita particolare perché torna per la prima volta De Raffaele, l'allenatore più importante nella storia della Reyer, e sicuramente sarà una grande emozione per lui e per tutti i tifosi. Sappiamo anche che verrà qui a Venezia per vincere la partita, lo accoglieremo con grande piacere, ma anche noi faremo di tutto per vincere".