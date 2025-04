Treviso, Torresani: "Scafati? Sono riuscito a dimostrare qualcosa in più"

Il playmaker classe 2005, appena dichiaratosi eleggibile al Draft NBA, ha parlato al Gazzettino (ed. Treviso) dopo la vittoria a Scafati: "Quella a Scafati è stata una grande vittoria, sono felice di come abbiamo giocato tutti quanti insieme. Quando tutti remano nella stessa direzione, anche chi entra dalla panchina può fare la differenza, al di là dei minutaggi. Per quanto riguarda la mia prestazione personale sono molto felice: ho giocato 10', sono riuscito a dimostrare qualcosa in più del solito. Sono contento del contributo che sono riuscito a dare, nonostante alcuni errori. Sono sceso un campo più sereno e grazie anche alla fiducia del coach e il sostegno dei compagni ho cercato di sfruttare al meglio l'occasione".