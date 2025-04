Venezia, Casarin: "Sconfitta con Pistoia? Sbagliato l'approccio"

Le parole del presidente dell'Umana Reyer Venezia, Federico Casarin, in seguito alla sconfitta casalinga con Pistoia, si trovano nell'edizione odierna de La Nuova di Venezia e Mestre: "Cosa salvare? La reazione avuta quando tutto sembrava perso, sul -19 a metà del terzo periodo, a meno di 4' dalla fine eravamo risaliti a -3. Però è davvero difficile dare una valutazione a questa partita, quando c'erano tutte le premesse per chiudere definitivamente il discorso playoff. Arrivavamo da una settimana di ottimo lavoro, confortati anche dalla bella partita di Trapani, niente lasciava presagire una prestazione simile. È stato sbagliato l'approccio alla partita, dovevamo aggredire l'avversario come era stato fatto contro Trieste. Non credo che Pistoia sia stata sottovalutata, alla fine la squadra ha segnato 90 punti. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Restano 2 gare, inutile guardarci indietro o pensare troppo in avanti. Il nostro obiettivo deve essere focalizzato adesso sul derby contro Treviso, che è sempre stata una partita a sé. Non ho dubbi che la squadra reagirà: è una partita molto sentita da parte dei nostri tifosi".