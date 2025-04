Stando a quanto descritto dal Messaggero Veneto, la permanenza di Hickey sarebbe la pietra angolare della costruzione del roster a disposizione di coach Vertemati per il 2025/26. L'ipotetico assegno della società destinato agli investimenti per allestire un roster per salvarsi, tra l'eventuale conferma del pacchetto italiani e quella di Xavier Johnson, è stimato nell'ordine dei €5 mln.