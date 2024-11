VENEZIA, SPAHIJA: "STIAMO USCENDO DALLE DIFFICOLTÀ"

Domenica 10 novembre l'Umana Reyer affronterà la quarta trasferta consecutiva dopo Cluj-Napoca, Napoli e Samokov. Neven Spahija: "In una stagione si giocano tante partite e succede spesso di alternare giornate molto brutte con altre molto belle come quella di ieri di Milano contro il Real. La qualità dell’Olimpia è straordinaria, ora hanno aggiunto anche Mannion che è uno dei migliori esterni del campionato. I nostri giocatori sono i migliori del mondo per me, siamo una famiglia e si condivide tutto quotidianamente, nel bene e nel male. Siamo dentro un periodo di difficoltà di cui abbiamo parlato tanto, ma certamente troveremo il modo per uscirne e risalire. Ci vuole un po’ più di pazienza e positività. Abbiamo capito gli errori commessi in Bulgaria contro l’Hapoel e sappiamo cosa fare per fare meglio. Una giornata così può capitare a ogni squadra, ma bisogna reagire subito".