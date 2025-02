Neven Spahija: "Arriviamo a questa partita da una serie negativa, ma questo non ci deve condizionare. Giochiamo in casa la partita più importante della stagione europea e tutti sono pronti. Abbiamo tutto il roster a disposizione e faremo del nostro meglio per vincere. Lietkabelis è una squadra migliore di quanto dicano i suoi risultati, ci faremo trovare pronti".