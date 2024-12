Venezia, Spahija: "Sassari che è una squadra molto buona"

Neven Spahija: "Dopo tanto tempo e diversi viaggi torniamo a giocare in casa, in queste situazioni bisogna essere bravi a gestire anche il riposo. I ragazzi sono stati molto bravi e stanno affrontando la quotidianità con l'attitudine giusta, i risultati sono il prodotto anche di questo. Affrontiamo Sassari che è una squadra molto buona, mi piace il loro gioco. Finalmente ritroviamo i nostri sostenitori, abbiamo vissuto la pressione contraria in queste tre trasferte ed ora i nostri tifosi saranno importanti per noi. Andiamo in campo per provare a vincere questa partita".