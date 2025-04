Venezia, Spahija: "Sarà fondamentale mettere in campo la migliore difesa"

Neven Spahija: "Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che ha tanto attacco e punti nelle mani. Come contro Brescia sarà difficile giocare contro una squadra che segna così tanti punti e per noi sarà fondamentale mettere in campo la nostra migliore difesa. Trieste è una delle squadre più offensive della Lega, sono molto bravi, ma noi dovremo difendere meglio che a Brescia dove abbiamo perso facendo 89 punti, una cosa molto negativa. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo tornare alla nostra filosofia difensiva".