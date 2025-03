Venezia, Spahija: "Partita bellissima, decisa da piccoli dettagli"

Il coach della Reyer esprime la sua gioia per la vittoria di Reggio Emilia, riconoscendo la buona prova dell'avversario. "Giocare qua è sempre molto complicato perché loro sono un'ottima squadra e hanno un gioco molto fisico. Abbiamo avuto sette giorni per preparare la gara, lavorando tanto sulla concentrazione per non cadere in situazioni che fanno perdere il controllo e la partita. Credo che nel finale abbiamo giocato meglio di loro, ma se avesse vinto Reggio Emilia non ci sarebbe stato nulla da dire. È stata una bellissima partita decisa da piccoli dettagli. Oggi abbiamo tirato peggio da due che da tre e una menzione speciale va a Rodney McGruder".