Venezia, Spahija: "Il campionato italiano è molto complicato"

Neven Spahija: "Brescia gioca molto bene. Disputa una partita alla settimana ed è una squadra molto preparata e competitiva. Il campionato italiano è molto complicato, ma noi abbiamo voglia e possibilità di vincere. Abbiamo più giocatori ora in rotazione e vogliamo dare seguito alla vittoria in Francia. Abbiamo segnato 102 punti contro un'ottima squadra che arrivava da una vittoria di quasi 30 punti in casa della prima in classifica in Francia: penso che questa prestazione offensiva ci dica molto del nostro valore. Con il recupero dei giocatori e una rotazione più ampia la nostra squadra ha la possibilità di giocare un alto livello di pallacanestro. Ho fiducia della nostra squadra".