Venezia, Spahija: "Hapoel è una squadra molto forte"

Neven Spahija: "Hapoel è una squadra molto forte, sono stato sorpreso dalla loro sconfitta nell'ultima partita in Eurocup. Noi siamo una squadra completamente diversa dalla gara d'andata, ma anche loro hanno aggiunto giocatori. Sono davvero forti e sarà molto difficile, ma noi vogliamo continuare a giocare come stiamo facendo ultimamente. Dobbiamo giocare con la stessa concentrazione che abbiamo avuto per gran parte della partita contro Milano. Abbiamo vinto 6 delle ultime 7 gare, il match contro Cluj-Napoce è stato un incidente, dobbiamo dare merito a loro, ma non abbiamo approcciato alla partita nel modo corretto. La concentrazione sarà la nostra priorità".