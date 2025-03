Venezia, Spahija: "Grazie al pubblico di Sassari per la sportività"

Coach Neven Spahija nella conferenza stampa post partita del PalaSerradimigni di Sassari: "Normalmente inizio sempre con i complimenti ai vincitori, ma oggi voglio iniziare con i complimenti alla Dinamo Sassari per l'ottima partita con una preparazione dell'incontro di alto livello da parte coach Bulleri e lo staff. I giocatori della Dinamo sono stati davvero straordinari. Noi abbiamo avuto più fortuna, ma la pallacanestro è anche questa. È stata una partita di alto livello. Abbiamo giocato in una grande cornice, voglio ringraziare il pubblico della Dinamo per la sportività e l'accoglienza che ci hanno riservato. La cosa più sorprendente della partita secondo me sta nel fatto che con un punteggio così alto le due squadre hanno prodotto pochi assist: 13 la Dinamo e 16 noi. Ma la pallacanestro che si gioca oggi è basata sempre più sull'1 contro 1. I nostri ultimi 3 minuti, con lo small ball, sono stati decisivi. Complimenti ai nostri giocatori: siamo stanchissimi. Arrivavamo a questa partita con 8500 chilometri e più di 11 ora in volo negli ultimi cinque giorni. Era molto difficile. È stata una settimana buona per noi, ma siamo molto stanchi. La nostra posizione in classifica non rispecchia realmente il valore della nostra squadra, lo sanno tutti in Italia. Abbiamo giocato partite, nella prima stagione, senza anche quattro guardie e non era facile, una situazione rara. Da quando siamo insieme con quasi tutti i giocatori ci siamo: includendo la coppa abbiamo vinto 11 delle ultime 16".