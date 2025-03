Venezia, Spahija: "Dobbiamo gestire il recupero fisico e mentale"

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Abbiamo affrontato un viaggio di ritorno molto lungo da Gran Canaria e siamo già pronti per ripartire per la trasferta di campionato a Sassari, terza di fila fuori casa. Dobbiamo gestire il recupero fisico e mentale dei giocatori. Sassari aspetta questa partita da sette giorni, studiando le nostre gare e preparandosi per essere competitiva. Sono una buona squadra, hanno perso le ultime due partite, ma giocano in casa, un parquet difficile per tutti in Italia. Tirano tanto da tre e sanno mettere pressione, coach Bulleri ha portato nuove idee. Anche noi li abbiamo studiati, saremo preparati. Juan Fernandez rientra in squadra dopo l'infortunio".