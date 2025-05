Venezia, Spahija: "Complimenti ai giocatori, hanno fatto uno sforzo enorme"

Neven Spahija commenta la vittoria sulla Virtus Bologna: "Complimenti ai nostri giocatori che hanno fatto uno sforzo enorme per vincere questa partita. Il fatto di aver saputo che Shengelia e Polonara non avrebbero giocato non ha cambiato niente perché hanno un roster di Eurolega che può compensare per ogni giocatore e posizione. Hanno giocato tanto fisicamente con gli esterni, tante mani addosso, e hanno giocato bene nel primo tempo. Non posso dire una parola sola ai miei giocatori, hanno fatto uno sforzo straordinario. Grazie al pubblico, uno sforzo anche da parte loro, ci hanno aiutato tantissimo a portare a casa questa partita. Ora andiamo a Bologna, solo un giorno libero, 24 ore di riposo e da martedì mattina si continua. Non era facile risalire dallo 0-2".