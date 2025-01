Venezia, Spahija: "Ci giochiamo le ultime possibilità di qualificarci ai playoff"

Il coach della Reyer ha presentato la gara del Round 17 di EuroCup che vedrà gli orogranata sul parquet del Turk Telekom. "Una partita molto difficile tra due squadre importanti che si giocano le ultime possibilità di qualificazione ai playoff. Giochiamo in trasferta, ma abbiamo già dimostrato che possiamo giocare una bella pallacanestro lontano da casa. Abbiamo grande rispetto di Ankara, ma proveremo a vincere.

Per farlo dovremo mettere in campo la nostra difesa che è un punto forte dall'inizio della stagione senza perdere mai la testa durante la partita".