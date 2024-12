Venezia, Spahija: "Abbiamo giocato con una difesa di alto livello"

Così coach Neven Spahija ha commentato il successo di Venezia sul campo di Varese: "È sempre bello giocare qui, in una delle case della pallacanestro italiana. Non è facile vincere su questo parquet contro Varese che è una squadra ben preparata e che ha una propria idea di pallacanestro. Stasera tra due filosofie diverse ha vinto la nostra, abbiamo tolto tanto al loro gioco, rischiando anche qualche penetrazione in più per togliere il loro tiro da tre e controllando i rimbalzi. Queste erano situazioni chiave per noi. Limitare il loro tiro da tre è molto difficile: hanno segnato 77 punti con 14 triple a segno. Stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca una difesa di alto livello".