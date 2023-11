Venezia si sbarazza di Amburgo (94-77) trascinata da Spissu e Tessitori

EUROCUP

La Reyer chiude il girone di andata col quarto successo che migliora la classifica: ora la zona playoff è alla portata. E dal mercato intanto è in arrivo un nuovo centro

© IPA Doveva vincere e ha vinto. La Reyer non fa scherzi e gioca una partita seria e convincente contro Amburgo che si presentava al Taliercio con un solo successo in 8 giornate. Pronostico rispettato per Venezia che ha indirizzato il match già prima dell'intervallo lungo, andando al riposo avanti di 16.

Nel secondo tempo la squadra di coach Spahija ha gestito il largo vantaggio con intelligenza, non andando mai in sofferenza. Grande prova di Marco Spissu (22 punti, 9 assist e 32 di valutazione) e Andrea Tessitori (18 punti in nemmeno 16 minuti).

IL TABELLINO

Umana Reyer: Spissu 22, Tessitori 18, Casarin 11, De Nicolao 3, O'Connell 9, Janelidze, Parks 7, Simms 10, Wiltjer 2, Iannuzzi, Tucker 12. All. Spahija.

Hamburg: Krause 2, Hughes 4, Reece, Brauner 6, Moeller 10, Meisner 5, Dziewa 15, Christmas, Hinrichs 5, King 10, Wohlfarth-Bottermann 3, Durham 17. All. Barloschky.

© IPA

In giornata si sono intensificati i contatti con l'entourage di David McCormack. Centro americano di 24 anni, sta giocando in Turchia nel Darussafaka con buoni numeri sia in campionato che in Champions League. Dopo il pasticcio Caboclo e l'arrivo di Kyle Wiltjer per coach Spahija un nuovo importante rinforzo nel reparto lunghi.