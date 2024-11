VENEZIA, PARKS: "VOGLIAMO FAR SVOLTARE LA STAGIONE"

Dopo quattro trasferte consecutive l'Umana Reyer Venezia torna a calcare il parquet del Taliercio per un'importante sfida di BKT Eurocup. Oggi alle 20:00 gli orogranata sfidano i turchi del Turk Telekom Ankara. Jordan Parks: "Vogliamo continuare a crescere e costruire la nostro identità. Siamo andati molto vicini a due successi pesanti fuori casa, nelle ultime gare, ora abbiamo rotazioni più lunghe e dobbiamo farci trovare pronti. Vogliamo continuare a lottare e svoltare la stagione. I tifosi sono molto importanti per noi e siamo contenti di tornare a giocare in casa. Nei momenti difficili, con tanti infortuni e aspettative alte, i nostri sostenitori sono una risorsa per darci coraggio e carica. Dunque ringraziamo tutti i tifosi che ci sostengono sempre, giochiamo per questa maglia e per loro. Vogliamo offrire divertimento, spettacolo e tanto amore. Spero ci siano tanti tifosi al Taliercio, la loro energia ci aiuterà".