Venezia ospita Trento, Spahija: "La stanchezza non dev'essere un alibi"

Neven Spahija: "Affrontiamo una squadra molto forte, una delle migliori del campionato. Inoltre, arrivano dalla vittoria a Badalona dove non è mai facile fare risultato. Sono una squadra completa che gioca ad una velocità impressionante e ha grande talento individuale in attacco e difesa. Noi utilizziamo questi giorni di avvicinamento alla partita per farci trovare pronti, la stanchezza non dev'essere un alibi. Giochiamo ancora davanti ai nostri tifosi e vogliamo continuare il nostro percorso. La pallacanestro italiana è molto competitiva, basta pensare che una neopromossa è prima e l'altra è quinta".