Venezia, Moretti: "Sfida difficile, Scafati è diversa dall'andata"

La guardia delle Reyer ha presentato la prossima sfida di campionato con Scafati, che arriva dopo la lunga sosta. "Sarà una partita difficile che arriva dopo tre settimane di stop. Il gruppo è al completo da poco, con il rientro dei nazionali, e questo rende la sfida ancora più insidiosa. Scafati ha recentemente cambiato qualcosa nel roster ed è un team diverso da quello che abbiamo affrontato all'andata. Dunque è un gara che richiederà quaranta minuti di attenzione e fisicità, come abbiamo fatto nelle nostre migliori partite.

Cinciarini è uno dei playmaker più forti del nostro campionato, riesce ad accendere e mettere in ritmo più giocatori, dovremo fare molto bene in difesa su di lui, ma non solo".