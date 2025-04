Venezia, Moretti: "Pistoia viene per onorare la maglia"

Davide Moretti: "Giochiamo contro una squadra che vuole finire la stagione nel modo migliore possibile, ancora i numeri non la condannano. Verranno qua per onorare la maglia, conosco Pistoia, la società e i ragazzi che ci giocano: verranno qua per giocare quaranta minuti di partita vera. Noi dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare mai la guardia, soprattutto sui loro punti di forza. Nell'ultima partita abbiamo fatto tanti errori nella gestione della palla, contro la loro pressione. In questo dobbiamo crescere, oltre al fatto di continuare a giocare insieme".