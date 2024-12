Venezia, Molin: "Siamo vicini a completare il recupero dei giocatori"

Emanuele Molin: "Ci aspettiamo che la squadra mantenga una mentalità vincente e che scenda in campo con lo spirito di competere, con la voglia di superare la difficoltà che stiamo affrontano in questo periodo. Siamo vicini a completare il recupero dei giocatori: non avremo Moretti, ma rientra Fernandez, anche se praticamente senza allenamenti con i compagni. McGruder lavorando per migliorare la forma fisica mentre Casarin continua a convivere con i dolori alle caviglie. Abbiamo bisogno di fare una buona partita perché è necessario, in un campo difficile contro una squadra molto fisica ed atletica".