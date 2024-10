Kabengele domina contro Scafati: Venezia svetta con i suoi 20 rimbalzi

Una gara che non è passata inosservata, neanche per il suo allenatore, Neven Spahija: "È un lungo straordinario, uno dei migliori che abbia mai allenato in carriera. È un giocatore in crescita continua e ha imparato tanto da quando è qui". Intervistato dal Corriere del Veneto a inizio stagione, Kabengele ha da subito mostrato fiducia nei propri mezzi: "Sono concentrato per farmi trovare pronto dando il massimo in campo senza soste. Cerco inoltre di parlare tanto con i compagni ed essere positivo, perché credo che la positività sia contagiosa. Dal punto di vista di caratteristiche di squadra siamo forti, la vera chimica si formerà quando inizieremo ad affrontare squadre, in particolare quelle più forti nelle partite più dure. Sarà nei momenti difficili che dovremo fare il salto di qualità". Un salto che Kabengele ha sicuramente fatto.