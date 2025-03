Venezia, Kabengele: "Sono carico per Reggio Emilia"

Uno dei trascinatori della Reyer si prepara per il grande scontro playoff con la Unahotels Reggio Emilia. "Sono molto carico per questa partita. Reggio Emilia è una squadra di alto livello con buoni esterni e lunghi come Faye che è molto atletico e versatile, specialmente nel portare blocchi, come presenza a rimbalzo e abile nel chiudere gli alley-oop. Sarà una grande sfida e un test importante per noi: d'ora in avanti tutte le partite sono fondamentali per il prosieguo della stagione".