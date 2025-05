Venezia, Ennis: "Vogliamo i playoff e ogni gara ora è cruciale"

Tyler Ennis: "È una partita importante, un derby. Vogliamo qualificarci ai playoff e ogni gara ora è cruciale. Inoltre vogliamo riscattare la nostra ultima prestazione. Negli ultimi mesi abbiamo mostrato chi siamo, una partita come quella contro Pistoia può capitare, ma è arrivata in un momento davvero tanto importante per la stagione. Abbiamo girato pagina e lavorato per preparare questa partita che arriva. Sarà una gara tosta in un ambiente difficile, ma è anche una bella partita di basket da giocare".