Venezia, Ennis: "Mi aspetto grande energia e fisicità da parte nostra"

Tyler Ennis: "Affrontiamo una squadra affamata che sta girando la stagione a suo favore. Mi aspetto grande energia e fisicità da parte nostra. Come ogni partita scendiamo in campo per vincere, vogliamo tornare in zona playoff migliorando la nostra attuale posizione in classifica che è in gran parte dovuta all'incredibile serie di infortuni che abbiamo avuto nei primi due mesi. Tuttavia siamo restati uniti, come dimostrano le grandi vittorie su Valencia e Milano e gli 8 successi nelle ultime 11 gare di Eurocup. Ora ci servono concentrazione e lavoro per migliorare la chimica di squadra, assieme al recupero della miglior forma fisica dei giocatori rientranti dagli infortuni".