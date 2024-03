Venezia, allerta Tessitori: "Dobbiamo mantenere il livello visto contro Milano"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Uno dei leader della Reyer si proietta alla gara di Cremona e chiede alla squadra la stessa intensità vista contro l'EA7: "Quella vittoria dev'essere l'inizio di qualcosa, non un traguardo"

La vittoria con Milano ha rilanciato le ambizioni di Venezia per lo sprint finale della regular season, con vista sui playoff. Un successo convincente, che ha ribadito (se ce ne fosse bisogno) che la squadra di Spahija, quando è in serata, è in grado di battere qualsiasi avversario. Uno dei leader della Reyer, Amedeo Tessitori, chiede ai compagni di non abbassare l'intensità.

"Dobbiamo essere bravi a non rilassarci, l’aver battuto Milano non deve essere il traguardo, ma l'inizio. Bisogna avere la mentalità giusta per portare quell'energia e quella voglia di giocare vista contro Milano, tutte le volte che scendiamo in campo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia rilassatezza. Dobbiamo essere bravi a mantenere il nostro livello di mentalità e di energia sempre alto, come facciamo durante la settimana. Quello è il nostro obiettivo: essere costanti nel lavoro che stiamo portando avanti, crescere da quel punto di vista".

Si va a Cremona, sul campo di una squadra in cerca di riscatto dopo tre sconfitte di fila, ma che ha già fatto vedere di poter mettere in difficoltà anche le favorite per la vittoria finale.

"Come sempre tutte le partite in trasferta sono delle gare a sé. Dovremo essere bravi a giocare di squadra e a essere forti, tutti insieme nei momenti di difficoltà che di sicuro ci saranno durante i 40 minuti. Cremona è un'ottima squadra, che mette in campo dell'ottimo talento, giocando un ottimo basket. Dovremo essere bravi a non lasciarli giocare troppo".