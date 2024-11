VARESE, BROWN E HARRIS IN USCITA PER FAR SPAZIO A SYKES

Come riportato da La Prealpina, il roster dell'Openjobmetis Varese potrebbe continuare a modificarsi in seguito alla partenza di Nico Mannion: Tyus ha già esordito a Scafati e Sykes dovrebbe farlo alla ripresa del campionato (vs Venezia, domenica 1 dicembre, ore 17); per lasciare spazio ai nuovi stranieri, i principali indiziati sono Gabe Brown e Jordan Harris. In corso anche valutazioni sul reparto lunghi: senza novità consistenti nel reparto italiani, le cessioni in prestito di Fall e Virginio potrebbero legarsi a quella di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (l'americano ha contratto anche nel 2025/26, che permetterebbe un rientro alla base a fine anno).