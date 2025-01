Varese, parla Sogolow: "Ora più forti e coesi. L'addio di Mannion ci ha aiutato"

Intervistato da La Prealpina, Zachary Sogolow, General Manager of Basketball Operations dell’Openjobmetis Varese, ha fatto il punto della situazione in casa biancorossa: "Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo, ma dopo aver sistemato la squadra e superato momenti difficili, siamo più forti e anche più coesi. Dopo le ultime 3 vittorie siamo fiduciosi, ma non soddisfatti. Questa squadra non vale 6 vittorie. Per essere felici dobbiamo invertire i numeri con 9 vittorie e 6 sconfitte. In casa siamo forti, in trasferta meno, però la vittoria di Sassari ha mostrato la qualità che vorremmo avere sempre, non affidandoci solo a cuore e ambiente. A Masnago ci sono ancora tante partite alla nostra portata. Fuori è una storia diversa, ma i segnali sono positivi".